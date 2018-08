Qualche bicchiere di birra di troppo ed un 33enne marocchino ha dapprima litigato con la moglie, per poi reagire violentemente nei confronti dei poliziotti delle volanti, intervenuti questa notte in via Montaldo su richiesta della donna.

L’uomo li ha infatti insultati, minacciati ed aggrediti in strada, colpendoli con un casco da lavoro.

L’arrestato, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.