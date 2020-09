Marocchino tenta di rubare una bicicletta davanti alla proprietaria

E’ successo alla Spezia dove la polizia lo ha denunciato

Verso le ore 22.00 di lunedì 7 settembre, una signora che si trovava all’interno della sua abitazione nella zona del Canaletto, intenta a sistemare casa, veniva avvertita dalla figlia che un uomo stava cercando di rubare la loro bicicletta, legata ad un palo della luce sotto l’abitazione.

Nonostante gli inviti da parte della signora a desistere da tale azione, l’uomo rispondeva in malo modo alla stessa, offendendola e continuando ad armeggiare con degli arnesi da scasso attorno al lucchetto della catena che teneva ancorata la bicicletta al palo.

A quel punto le donne allertavano il 112 NUE e la centrale operativa inviava sul posto una volante.

Nel frattempo l’individuo si era allontanato dal luogo senza riuscire a rubare la bicicletta.

Giunti sul posto, gli agenti raccoglievano le varie testimonianze ed una precisa descrizione dell’uomo, riconducevano le indagini ad un soggetto già noto e riuscendo poco dopo a rintracciarlo presso il domicilio, ancora vestito come dalla descrizione fornita dalle donne.

L’uomo, un marocchino di 39 anni, già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti tra cui furto, rissa, ubriachezza molesta ed abbandono di minori, veniva accompagnato in Questura presso gli uffici della Squadra Volante e denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.