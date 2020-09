Del Debbio Vs Grillo: La prossima volta prenditela con me

Nella prima puntata della nuova stagione di Dritto e Rovescio, trasmissione condotta su Rete 4 da Paolo Del Debbio, è andato in onda un servizio shock che mostra l’aggressione ad un giornalista della trasmissione ad opera di Beppe Grillo.

Il giornalista aggredito è Francesco Selvi e si trovava in uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno.

Selvi, che ha ripreso tutto con il suo telefonino, ha incontrato il fondatore del Movimento 5 Stelle Grillo e ha cercato di fargli alcune domande.

Ma Grillo, dapprima ha tentato di strappargli il telefono dalle mani, poi lo ha spinto, facendolo cadere giù da una scala: risultato 5 giorni di prognosi per un trauma distorsivo al ginocchio ed escoriazioni dati dall’ospedale di Cecina.

Il conduttore della trasmissione Del Debbio è arrabbiato, non ci va per il sottile e attacca Beppe Grillo.

“Grillo mi fa ridere. Anzi, mi faceva ridere”. Ora “Dopo questa storia mi fa pietà”… “È stata molto istruttiva. Ho capito cosa voleva dire Grillo, con la sua piattaforma Rousseau, povero Rousseau, quando proponeva la democrazia orizzontale: vuol dire che quando qualcuno non la pensa come lui, lo stende”…”Una vicenda che fa schifo”… “Ora gli regalerò i libri di Rousseau” per rileggerli.

“Bisogna – prosegue Del Debbio che si interroghi su se stesso”…“A me mi fai un baffo, il problema non è mio è tutto tuo e della vita che fai”… Poi conclude “La prossima volta prenditela con me. E ho speso troppe parole…” L.B.