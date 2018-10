Marocchino spaccia coca, fermato a Sestri Ponente

Ieri pomeriggio, i poliziotti del Commissariato Sestri Ponente hanno arrestato un marocchino di 37anni, con precedenti specifici, per spaccio.

Gli agenti, durante un servizio di appostamento finalizzato alla repressione dello spaccio di droga, hanno notato alcune persone note come assuntori di sostanze stupefacenti della zona in evidente stato di “attesa” nella centrale via Puccini. Poco dopo è arrivato anche il 37enne che, dopo essersi appartato in una via limitrofa con uno di questi, gli ha ceduto un piccolo involucro in cellophane in cambio di 20 euro. Immediatamente i poliziotti hanno fermato entrambi i soggetti recuperando anche la dose appena venduta, risultata poi essere cocaina, per 0,59 grammi.

L’uomo è stato poi trovato in possesso di altri 12 involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di 6,44 grammi e della somma di 490 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il fermato è stato trattenuto presso gli uffici della Questura in attesa del giudizio per direttissima fissato per la mattinata odierna.