Allerta, scuole chiuse a Savona e manifestazioni sospese

In seguito all’Allerta Arancione emanata dalla Protezione Civile i dalle ore 00:00 alle ore 18:00 del giorno 11 ottobre 2018, il sindaco di Savona ha emeso un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici, sia pubblici che privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, la scuola edile e il campus universitario, anche se attivi in orario serale/notturno, ubicati sul territorio comunale di Savona”.

Inoltre è avviata la “sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona; la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme, nel rispetto di quanto indicato in narrativa; l’interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale; l’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune; il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali; il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi; la parziale chiusura del posteggio di Piazza del Popolo come in premessa e la chiusura totale di quello ubicato in Via Piave”.