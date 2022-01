Marina Militare, al via gli Open Day online per i giovani interessati

Si tratta di incontri online con l’Accademia Navale in vista del concorso per l’ammissione alla prima classe del Corso Normale dell’anno accademico 2022/23

Sabato 22 e 29 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, l’Accademia Navale di Livorno aprirà virtualmente i suoi cancelli ai giovani interessati ad intraprendere una carriera in Marina Militare e che vorranno conoscere più da vicino la vita degli allievi ufficiali.

Gli open day si svolgeranno on-line attraverso un incontro “virtuale” con il personale dell’Accademia Navale sulla piattaforma “Cisco WEBEX”.

Nel corso degli incontri, i visitatori avranno la possibilità di vedere i luoghi più significativi dell’Istituto e potranno interagire con gli ufficiali e gli allievi dell’Accademia Navale, i quali illustreranno le modalità di svolgimento del concorso, dettagli sulla vita dell’allievo ed i diversi iter formativi offerti. I link per l’accesso alle diverse stanze virtuali saranno pubblicati sul sito internet e sui canali social della Marina Militare.

Per l’anno 2022 sono stati messi a concorso nr. 133 posti nei diversi corpi della Marina. Il concorso per l’ammissione alla prima classe del corso normale è aperto a tutti i cittadini italiani tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti che sono in possesso del diploma di maturità o maturandi nell’anno scolastico 2021/22. Maggiori informazioni al sito dei Concorsi della Difesa.

Il bando integrale per il concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 03 del 11-01-2022, con possibilità di inoltrare le domande entro il 15 febbraio 2022.

Modalità di collegamento per l’OPEN DAY:

Istruzioni:

sarà possibile collegarsi alle stanze virtuali dalle piattaforme social della Marina Militare e attraverso il seguente link: Open Day.

Orari:

dalle 09.00 alle 13.00;

dalle 14.00 alle 19.00.

Gli ufficiali conseguono lauree diverse a seconda del corpo di appartenenza: in scienze marittime e navali per il corpo di Stato Maggiore; ingegneria navale, civile ed ambientale e delle telecomunicazioni per il corpo del Genio della Marina; medicina e chirurgia per il corpo Sanitario Militare Marittimo; giurisprudenza per il corpo di Commissariato Militare Marittimo e per il corpo delle Capitanerie di Porto.

Maggiori informazioni su:

www.marina.difesa.it – sezione “Entra in Marina”.

Ufficio Concorsi Accademia Navale 0586/238626 (lun-gio 10.00 – 12.00 e 14.00–16.00) (ven 10.00 – 12.00).