Esordio con i fiocchi per la Pro Recco che demolisce il Camogli a domicilio per 3-25 nella prima giornata di campionato

Senza storia il derby ritornato sul palcoscenico della serie A1 dopo dieci anni, con i biancocelesti che dopo otto minuti sono già sull’1-9 e a metà gara volano sul +14.

Nella Pro Recco senza Aicardi e Ivovic, che giocherà come straniero di coppa questo inizio di stagione, spiccano i poker di Condemi e Hallock.

Per i campioni d’Italia il ritorno in vasca è previsto mercoledì alle 16 a Chiavari contro il Posillipo.

SPAZIO RN CAMOGLI: E. Rossi, A. Beggiato, C. Gandini, P. Mangiante, G. Boggiano 1, T. Putt, Plumpton, Vujosevic 2, G. Bianco, L. Barabino, Kart, L. Kovacevic, J. Skiljic, P. Ruggieri, F. Scardino. All. Temellini

PRO RECCO: M. Del Lungo, Di Fulvio 3, G. Zalanki 3, G. Cannella 3, A. Younger 1, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, G. Echenique, F. Condemi 4, K. Kakaris 3, M. Iocchi Gratta 1, B. Hallock 4, T. Negri, G. Rossi 1. All. Sukno

Arbitri: Rovida e D. Bianco

Parziali: 1-9, 0-6, 0-3, 2-7.

Superiorità numeriche: Camogli 0/9 e Recco 6/12 + 3 rigori

Usciti per limite di falli Barabino (C) nel secondo tempo e Plampton (C) nel quarto tempo. Ruggieri e Negri in porta nel quarto tempo.