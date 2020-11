Marassi, altra aggressione ad agenti. Corso: detenuto violento aveva permesso premio

“Concedere un permesso a un detenuto violento, per di più da un carcere in zona arancione, significa mettere in pericolo gli agenti della Polizia Penitenziaria che devono fare i conti già con un equipaggiamento e dei presidi di sicurezza inadeguati allo svolgimento in totale sicurezza del loro lavoro. Il detenuto in questione del carcere di Marassi, infatti, ha tentato di aggredire gli agenti che lo stavano scortando all’aeroporto per un imbarco”.

Lo ha riferito oggi la consigliera comunale e presidente della commissione Pari opportunità di Genova Francesca Corso (Lega).

“Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Penitenziaria – ha aggiunto Corso – che hanno impedito al detenuto di salire a bordo creando disordini e dare la mia solidarietà a tutte le Forze dell’ordine abbandonate dal Governo Conte.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dovrebbe spiegare agli agenti che lavorano nelle carceri perché invece di rafforzare gli organici e offrire risposte alle numerose richieste della penitenziaria, consenta tutta questa libertà a detenuti già segnalati per reiterate aggressioni, che non fanno altro che sfruttare ogni occasione per cercare di dare lesioni fisiche alle Forze dell’Ordine.

Servono risposte non slogan. Governo e ministro ascoltino i sindacati di categoria”.