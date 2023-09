Mar ligure: concluse le 5 operazioni “Fondali puliti” 2023.

Si sono concluse felicemente in Liguria le cinque “Operazioni Fondali Puliti” coordinate dal sito subacqueo www.apneaworld.com. Dopo Zoagli, Sestri Levante e Bogliasco, nell’ultimo fine settimana è stata la volta di Alassio e Recco, dove le lodevoli operazioni di pulizia subacquea si sono svolte con finalità del tutto speciali.

Domenica 10 settembre il Sesto Continente Diving di Alassio ha organizzato una innovativa operazione di recupero delle lenze di nylon abbandonate nel corso degli ultimi anni dai pescatori nei fondali della bella isola della Gallinara.

Sono intervenuti ben 48 sommozzatori provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, suddivisi in quattro squadre di 12, tutti muniti di autorespiratore in modo da poter operare con calma e in sicurezza. Tutti armati di forbici, coltelli, guanti e appositi contenitori.

Dopo circa un’ora di immersione i sub sono riusciti a liberare dal fondale molti chilometri di nylon e sicuramente l’ambiente ne trarrà tanti benefici. A fine operazioni il Sesto Continente Diving, in collaborazione con la Cressi ha offerto un signorile rinfresco a tutti i partecipanti.

Operazione di Recco, organizzata dal Manta Sub.

E’ seguita, lunedì 11, l’operazione di Recco, organizzata dal Manta Sub con lo scopo preciso di ripulire il fondale circostante al molo di ponente della cittadina ligure dopo i lanci pirotecnici delle tradizionali feste dell’8 e 9 settembre in onore di N.S. del Suffragio patrona di Recco.

Sicuramente i fuochi artificiali sono molto amati da gran parte della popolazione e dalla massa di turisti. Bisognerebbe però che dopo i festeggiamenti, si organizzassero delle radicali operazioni di pulizia dei fondali e non affidarsi soltanto all’opera dei volontari. Per l’occasione i sub, oltre una dozzina, hanno liberato il fondale anche da numerosi tubi di ferro, bottiglie e materiali vari.

In conclusione si devono ricordare anche quelli che hanno contribuito al successo delle operazioni “Fondali Puliti” in Liguria che sono stati: Acqua su Misura di Bogliasco, Cressi di Genova, Maggi Officine di Milano e www.apneaworld.com.

Ma le operazioni “Fondali Puliti” 2023 avranno presto una coda, nientemeno che in Mar Rosso. A fine mese nella nota località turistica di Marsa Alam in Egitto, una dozzina di soci del Club Nautico di Bogliasco daranno vita a una radicale pulizia dei fondali attorno a un lungo pontile che raggiunge la barriera corallina.