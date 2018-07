Manca l’acqua ad Alassio, la rabbia del sindaco

Ieri mattina, del tutto informalmente è giunta al Sindaco di Alassio, Marco Melgrati, la notizia che in alcune zone della città è venuta a mancare l’acqua potabile.

La Sca, che gestisce il servizio idrico integrato, ha infatti dovuto sostituire due valvole e per farlo ha sospeso l’erogazione dalle 9 alle 13,30 senza darne preventiva informazione né agli utenti né all’amministrazione comunale

Immediata la reazione del primo cittadino che stamani ha inviato alla Sca un formale richiamo affinché ciò non abbia ripetersi e che “ogni futura sospensione della fornitura del civico acquedotto – fatta eccezione per le sole rotture non preventivabili – sia preceduta con ampio anticipo da un formale avviso all’amministrazione comunale e alla cittadinanza per la limitazione del disagio”