Maltempo in Liguria, incessante lavoro soccorritori. Toti: grazie ai nostri eroi

“In queste immagini vedete i Vigili del Fuoco che oggi hanno tratto in salvo una donna a Castiglione Chiavarese travolta da una frana mentre si trovava nella sua casa”.

E’ l’inizio del post pubblicato stasera dal governatore ligure Giovanni Toti, che ha pubblicato le foto di un salvataggio di una pensionata a Castiglione Chiavarese.

“Sono passati dal balcone – ha aggiunto Toti – visto che la porta era bloccata.

Alla signora, che per fortuna non è in gravi condizioni, va il nostro abbraccio per una pronta guarigione.

Ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alle Pubbliche assistenze, alla Croce Rossa, agli ospedali e a tutti i volontari impegnati nel monitorare e soccorrere chi è in difficoltà va il nostro ringraziamento di cuore.

La Liguria non si spezza soprattutto grazie a voi”.