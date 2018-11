Maltempo, in A10 albero si abbatte su auto deputata ligure Sara Foscolo: illesa

Allerta gialla in tutta la Liguria, ma il tempo è peggiore nel Ponente.

Stamane la pioggia e il vento vento hanno fatto cadere un albero sull’auto della parlamentare leghista Sara Foscolo mentre viaggiava in autostrada.

E’ accaduto sulla A10, tra i caselli di Celle Ligure e Varazze.

La ex vicesindaca di Pietra Ligure per fortuna è rimasta illesa. La deputata ligure era in viaggio verso l’aeroporto di Genova per recarsi al lavoro a Roma.

“In viaggio. Nè la febbre nè la pioggia nè l’albero che ho preso in pieno in autostrada mi hanno fermata. Faccia stravolta, ma si ricomincia. Buona settimana amici. Voi, se potete, non mettetevi in viaggio” ha poi dichiarato su Fb Sara Foscolo.