Danni maltempo, Toninelli: sì a stato di emergenza per la Liguria. Semplificare procedure

“Lo Stato c’è. Darà una mano, ma la darà principalmente per semplificare le procedure perché se oggi si devono rispettare quelle che sono le giuste norme, i tempi sarebbero molto lunghi. Io penso sia necessario monitorare, ma fare in emergenza, fare bene e in legalità”.

Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, al termine del sopralluogo a Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo ossia i Comuni del Tigullio più danneggiati dalla mareggiata del 29 ottobre scorso.

“La ricostruzione della strada provinciale SS227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino è la priorità del territorio – ha aggiunto Toninelli – sono qui per constatare i danni e per portare l’esigenza dell’intera Liguria al Consiglio dei Ministri che faremo tra giovedì e venerdì. Nella dichiarazione dello stato d’emergenza non può non esserci la Liguria. Dovrà esserci anche un Commissario che abbia la possibilità di seguire procedure semplificate, queste sono emergenze che non possiamo trattare nella maniera ordinaria”.

Il ministro, durante il sopralluogo di stamane, è stato accompagnato, fra gli altri, dal deputato Roberto Traversi, dal consigliere regionale Fabio Tosi e dall’ammiraglio Nicola Carlone.