Alcune strade risultano ancora chiuse a Genova in conseguenza del maltempo o per frane.

Oltre a via Superiore Giovi sopra Mele, è chiusa anche via Ferri da via Borzoli fino a rotatoria ponte ferrovia; via Sant’ Ambrogio di Fegino, via Borzoli all’altezza della ditta Fagioli e via Rubens, tra Voltri e Vesima per frana all’altezza del campeggio