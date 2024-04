Maltempo a Genova: alberi caduti e interventi di emergenza

Genova – Il recente maltempo ha causato danni e disagi sulle strade di Genova, richiedendo interventi immediati da parte delle autorità.

I temporali notturni hanno lasciato il segno sulle strade di Genova, con alberi caduti e limitazioni alla viabilità in diversi punti della città.

Vigili del Fuoco, Polizia Locale e il personale di Aster sono intervenuti per gestire la situazione di emergenza.

Nella zona di via delle Fabbriche a Genova Voltri, alberi abbattuti hanno ostruito la carreggiata, richiedendo la rimozione urgente dei rami per garantire la sicurezza stradale.

Nonostante le operazioni di sgombero, la strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire il passaggio del traffico.

In via San Carlo di Cese a Genova Pegli, un albero caduto ha danneggiato un palo dell’alta tensione, rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire agli operai Enel di intervenire in sicurezza.

Un altro episodio si è verificato a Genova Sampierdarena, dove la caduta di rami ha temporaneamente interrotto il traffico nella zona di Mura degli Angeli.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o veicoli.

Le intense piogge hanno causato allagamenti in diverse zone della città, con via Tea Benedetti a Genova Cornigliano chiusa temporaneamente per permettere il deflusso delle acque.

Al contrario, via Pacoret di Saint Bon è rimasta aperta nonostante la sua storica propensione agli allagamenti.

I Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti sulla SS 456 del Turchino, per una frana, in località Fado.

Il maltempo ha influito anche sul traffico aereo, con la cancellazione di due voli in partenza, quello per Roma e per Monaco all’Aeroporto di Genova. In arrivo invece è stato dirottato su Roma il volo di Ita Airways in arrivo da Milano Linate.

I passeggeri sono stati informati delle modifiche ai loro programmi di viaggio a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Interventi anche tra Rapallo e Chiavari e nel savonese e nell’imperiese

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute lungo la costa ligure, da Rapallo a Chiavari, e nelle aree circostanti di Savona e Imperia, per gestire gli effetti del maltempo.

Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta alberi lungo la costa ligure, richiedendo interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Anche nelle zone circostanti di Rapallo, Chiavari e nel savonese e nell’imperiese, i pompieri sono stati attivi per rimuovere rami pericolanti e alberi abbattuti.

Tra gli episodi più significativi, sono state segnalate due frane che hanno bloccato strade nell’Imperiese.

Una si è verificata a Triora, nell’alta valle Argentina, vicino a Taggia, e l’altra nella frazione di Acquetico di Pieve di Teco.

In quest’ultimo caso, un albero è crollato su un’auto in transito, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso.