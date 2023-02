Lupo di mare, la mascotte di “The Ocean Race” in centro storico

Genova – Durante la prima giornata del carnevale genovese, anche una “guest star”, direttamente da Ocean Race, ha fatto tappa a Palazzo Tursi per incontrare tanti bambini e fan: si tratta di Lupo di Mare, la mascotte di Genova the grand finale, instancabile lupacchiotto marinaio che ha intrattenuto i bambini con selfie, risate e anche autografi.

«Mentre la regata fa tappa a Capetown- ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi- e mentre si entra nel vivo della gara, in attesa della prossima tappa, quella da record, la più lunga nei 50 anni di storia dell’evento, una maratona di 12.750 miglia e della durata di circa un mese, per raggiungere Itajaí, in Brasile, la mascotte di Genova the grand finale ha sfilato per le vie del centro della città, incontrando bambini ed adulti in maschera e riscuotendo un grande successo, di simpatia e curiosità. Un anticipo di festa e un assaggio del clima che respireremo a giugno all’Ocean live park»

Comune di Genova