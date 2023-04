Lunedì la Fiera dell’Angelo a Molassana con 90 banchi

Lunedì 10 aprile torna la tradizionale Fiera dell’Angelo nel quartiere di Genova Molassana.

Dalle 8 alle 21, circa 90 banchi di merci varie animeranno largo Boccardo, i giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo.

«Una fiera che ha da sempre rappresentato un appuntamento molto sentito per il Lunedì dell’Angelo in Valbisagno – commenta l’assessore al Commercio Paola Bordilli – A Pasquetta il quartiere tornerà ad animarsi con la consueta fiera dal sapore tipicamente primaverile e che rimane un’occasione per una piacevole passeggiata in un giorno di festa»

In occasione della fiera, per tutta la giornata di lunedì, viene istituito il divieto di circolazione e sosta veicolare nelle vie interessate dalla manifestazione.

Per lo svolgimento della manifestazione sono istituiti i seguenti provvedimenti di traffico:

-divieto transito dalle ore 6 alle ore 22 e comunque fino a cessate esigenze in via Antonio Sertoli, via Isola del Vescovo, ponte Martin e largo Boccardo.

-divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 22:00, ad eccezione dei veicoli afferenti alla fiera in via Isola del Vescovo, via Antonio Sertoli, largo Gerolamo Boccardo, ponte Martin, ponte Fleming (con orario 06:00/21:00 e comunque fino a cessate esigenze, su tutta la careggiata del lato monte al fine di consentire il temporaneo capolinea delle linee AMT 48 – 477 – 481).