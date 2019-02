Lunedì 25 febbraio Sestri e Borzoli senz’acqua per lavori

Per lavori di rinnovamento della rete di distribuzione in ghisa grigia, lunedì 25 febbraio 2019, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

Via Brichetto, Via Borzoli, Corso Perrone, Via al Boschetto, Sal. alla Chiesa di Fegino, Via Lago Figoi, Via Burlo, Via al Lago, Via Fratelli di Coronata, Via Cristo di marmo, Via Padrino, Via Lavagnino, Via al Forte Monteguano, Via Montesleme, Via Militare di Borzoli, Via Sordi, Via Priano, Via Panigaro, Via Chiaravagna (lato monte angolo Via Maroncelli), Via Arrivabene, Via Galliano, Via Malmistra, V.le Canepa, Via Virgo Pontes, Via Molotto, Via G. Gaggero, Via Misericordia di Borzoli, Via Monte Timone, Via Maroncelli, Sal. Olivaro, Via D. Oliva, P.zza Aquileia, Via Sedici Giugno, Via Toscanelli, P.zza G. Di Vittorio, Via Pian di Forno, P.zza Tarello, Via F. Meldi, Via S. G. Battista, Via Rollino, Via Briscata, Salita Cataldi, Via Torrente Molinassi, Via S. Alberto, Via Villini Rollino

A comunicrlo è Iren Acqua che precisa che nel caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo