“Lunaria a Levante” entra nel vivo con il programma principale tra musica e prosa, anticipata dagli appuntamenti per i bambini

La stagione accompagnerà il pubblico fino a primavera inoltrata abbracciando i palchi del centro e del levante cittadino

toccando anche location insolite e inattese, nell’attesa di poter finalmente tornare, in un prossimo futuro, nella sua casa al Teatro Emiliani di Nervi ancora in ristrutturazione.

Il primo appuntamento è per sabato 24 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Montale del Carlo Felice con “Tutte le città hanno lo stesso cielo”, concerto della chitarrista classica Michela Centanaro del suo ensemble composto dalle cantanti Armanda De Scalzi e Maria Giulia Mensa, dal polistrumentista Julyo Fortunato e da Franco Avran nella veste di voce recitante in quello che è un viaggio nella storia della canzone italiana e internazionale, scandito da riflessioni sulle partenze, il ritorno, l’arrivo, la lontananza, la bellezza, la diversità delle città accomunate dallo stesso cielo: dalla “Rimini” di Fabrizio De André alla “Bologna” di Francesco Guccini, dalla “Napule è” di Pino Daniele alle “Vacanze romane” dei Matia Bazar per poi “Volare” con Domenico Modugno verso “Il cielo” di Renato Zero e quello cantato dai Beatles, in “Lucy in the sky with diamonds”, o dai Pink Floyd in “Goodbye blue sky”.

Ancora musica sabato 23 marzo alle ore 21, sempre all’Auditorium Montale, con “La fine del mondo”: la musica e le canzoni di Charles Aznavour interpretate da Gianni De Feo e rivisitate al pianoforte dagli originali arrangiamenti di Giovanni Monti, si amalgamano al racconto di Roberto Russo dal graffiante stile surreale e grottesco, per una produzione Florian Metateatro che vuole essere un’allegoria teatrale sul potere imprevedibile ed eversivo dell’amore. Gianni De Feo è un attore e cantante particolarmente versato proprio per la forma del teatro-canzone: in carriera è stato diretto, tra gli altri, da Mario Ricci, Sylvano Bussotti, Werner Schroeter, Roberto De Simone, Mario Scaccia, Lindsay Kemp, Tato Russo e Maurizio Scaparro.

Domenica 14 aprile alle ore 16 è invece prevista un’immersione nelle atmosfere del Giappone ospitata, non a caso, dal Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone: “Ryōjū o l’amore che non si può” è un reading musicale liberamente tratto da “Il fucile da caccia” di Yasushi Inoue con protagoniste tre donne – interpretate da Raffaella Azim, Mariella Fenoglio e Sara Mennella – e le loro tre lettere, tutte destinate allo stesso uomo, Josuke. A scriverle sono la moglie, Midori, l’amante, Saiko, e la figlia ventenne di quest’ultima, Shoko: un equilibrio difficile ha tenuto legati per anni i loro destini, grazie a un velo di silenzio e di menzogna reciproci. Ma un avvenimento inatteso sconvolgerà le loro vite, rompendo quest’equilibrio.

Chiusura al Teatro Duse dove, da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio, Lunaria mette in scena “La zattera dei morti” di Harald Mueller: una favola post-atomica, costruita su diversi registri linguistici, che vede quattro esseri – interpretati da Alessio Zirulìa, Francesco Patanè, Paolo Portesine e Rita Castaldo e diretti in regia da Daniela Ardini – incontrarsi nella Germania del 2050, distrutta da catastrofi ambientali e guerra nucleare, e mettersi in viaggio per la città incontaminata di Xanten.

Agli spettacoli principali si aggiunge un ricco programma di appuntamenti dedicati ai più piccoli, che ha già preso il via a gennaio e prosegue sabato 2 marzo alla Galleria d’Arte Moderna di Nervi, con doppia replica alle 15 e alle 16, è “Tutti per uno! la vera storia dei musicanti di Brema” raccontata e cantata da Dario Apicella e Giovanni Parodi, evento realizzato in collaborazione con Èureka e del quale è prevista un’ulteriore replica al Teatro Iqbal il 16 marzo alle 15. È invece rivolto agli studenti delle scuole superiori il reading itinerante de “Il Gattopardo” ospitato giovedì 18 aprile tra le sale di Palazzo Spinola di Pellicceria, produzione Lunaria con protagonisti Vittorio Ristagno, Andrea Benfante, Rita Castaldo, Paolo Drago e Alessio Zirulìa a rappresentare i passaggi più significativi del grande romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Infine, “Lunaria a Levante” 2024 propone anche due percorsi spettacolari a Quarto, domenica 3 marzo e 21 aprile, entrambi con inizio alle 15 e intitolati, rispettivamente, “5 maggio 1860: una data, una via” e “Un affaccio sul mare: via Quarto”, curati da Marcella Rossa Patrone e con gli attori di Lunaria Teatro. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati, ed è pertanto richiesta la prenotazione.

Lunaria a Levante è un progetto di Lunaria Teatro: si ringraziano il Comune di Genova per il sostegno e i Musei di Nervi, l’Istituto Comprensivo Castelletto Genova, il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, i Musei Nazionali di Genova Palazzo Spinola, la Nuova Scuola Chiavarese del Fumetto, la Pro Loco di Nervi e Coop Liguria.

LUNARIA A LEVANTE 2024

Gli spettacoli principali

Auditorium Montale del Carlo Felice

Sabato 24 febbraio ore 21

TUTTE LE CITTÀ HANNO LO STESSO CIELO

con Michela Centanaro (chitarra classica), Armanda De Scalzi (voce), Julyo Fortunato (fisarmonica, ukulele), Maria Giulia Mensa (voce), Franco Avran (voce recitante)

Riflessioni sulle partenze, il ritorno, l’arrivo, la lontananza, la bellezza, la diversità delle città che in comune hanno lo stesso cielo, la sua infinità e oscurità. E anche la limitatezza delle città rispetto al cielo che le sovrasta attraverso la canzone di ieri, di oggi e di sempre.

Auditorium Montale del Carlo Felice

Sabato 23 marzo ore 21

LA FINE DEL MONDO

concerto per Charles Aznavour

diretto e interpretato da Gianni De Feo

Produzione Florian Metateatro

Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone

Domenica 14 aprile ore 16

RYŌJŪ o L’amore che non si può

reading musicale liberamente tratto da “Il fucile da caccia” di Yaushi Inoue

con Raffaella Azim, Mariella Fenoglio Sara Mennella

regia Daniela Ardini

Produzione Lunaria Teatro

Teatro Eleonora Duse

Mercoledì 8 maggio ore 20,30

Giovedì 9 maggio ore 19,30

Venerdì 10 maggio ore 20,30

LA ZATTERA DEI MORTI

di Harald Mueller

con Francesco Patanè, Alessio Zirulìa, Paolo Portesine, Rita Castaldo

musiche dal vivo Giorgio Neri, Alessio Panni, Stefano Gualtieri

visual Nuova Scuola Chiavarese del Fumetto e Luca Nasciuti

scene Giorgio Panni, Giacomo Rigalza

dramaturg Michaela Bürger Koftis

regia Daniela Ardini

Produzione Lunaria Teatro

Prezzi*

Intero: 14 euro

Ridotto**: 12 euro

Under 26: 8 euro

Under 13: 7 euro

Spettacoli per bambini: 7 euro

* esclusa “La zattera dei morti” al Teatro Duse

** over 65, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria, possessori di Green Card

Informazioni e prenotazioni

Lunaria Teatro

Tel. +39 010 2477045

www.lunariateatro.it

info@lunariateatro.it

Percorsi spettacolari

Quarto, domenica 3 marzo ore 15

5 MAGGIO 1860: UNA DATA, UNA VIA

a cura di Marcella Rossi Patrone

con la partecipazione degli attori di Lunaria Teatro

La via, che celebra la data epocale della spedizione dei Mille, e la moderna Aurelia, la via che apre il XIX secolo e diventa simbolo del XX. È la strada a mare mai percorsa dagli antichi Genovesi.

Ingresso libero, offerta gradita; posti limitati: prenotazione obbligatoria

Quarto, domenica 21 aprile ore 15

UN AFFACCIO SUL MARE: VIA QUARTO

a cura di Marcella Rossi Patrone

con la partecipazione degli attori di Lunaria Teatro

Dal Borgo marinaro di Priaruggia ai giardini dedicati a Simon Bolìvar, passando per Viale Quartara ed il Convento Rubato, la passeggiata rammenta le atmosfere della storia contemporanea, senza dimenticare il mondo che l’ha preceduta.

Ingresso libero, offerta gradita; posti limitati: prenotazione obbligatoria

Gli spettacoli per bambini

Teatro Iqbal – Istituto comprensivo Castelletto

Sabato 10 febbraio ore 15

LA FORESTA-RADICE-LABIRINTO

di Italo Calvino

con Andrea Benfante

effetti sonori Luca Nasciuti

scene e pupazzi Cristina Bandini, Giorgio Panni, Giacomo Rigalza

regia Daniela Ardini

produzione Lunaria Teatro

età consigliata: dai 6 anni

biglietto unico 7 euro

Galleria d’Arte Moderna

Sabato 17 febbraio ore 15 e 16

PULCINELLA ALLA CORTE DEI FIESCHI. OVVERO LA PRINCIPESSA PIANGENTE

di e con Alessandro D’Aloia

produzione Teatrino Keré

età consigliata: dai 4 anni

biglietto unico 7 euro

Galleria d’Arte Moderna

Sabato 2 marzo ore 15 e 16

TUTTI PER UNO! LA VERA STORIA DEI MUSICANTI DI BREMA

raccontata e cantata da Dario Apicella e Giovanni Parodi

in collaborazione con Eureka Associazione Culturale

età consigliata: dai 3 anni

biglietto unico 7 euro

Teatro Iqbal – Istituto comprensivo Castelletto

Sabato 16 marzo ore 15

TUTTI PER UNO! LA VERA STORIA DEI MUSICANTI DI BREMA

biglietto unico 7 euro

Per le scuole superiori

Palazzo Spinola

Giovedì 18 aprile

Reading itinerante

IL GATTOPARDO

di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

produzione Lunaria Teatro