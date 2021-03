Lui 16 anni, lei 19: in casa 500 grammi di droga e una katana. Fidanzati nei guai

Ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, hanno arrestato un 16enne e denunciato in stato di libertà la fidanzata di 19 anni.

I militari sono intervenuti presso il domicilio dei giovani genovesi poiché era stata segnalata una lite tra i due.

Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente e notando la presenza di un ‘grinder’ (trita erba-Marijuana) nel soggiorno, hanno perquisito l’alloggio trovando complessivamente circa 500 grammi di sostanza stupefacente di Marijuana suddivisa in 20 involucri incelofanati, 21 grammi di hashish suddivisa in 2 involucri incelofanati, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, denaro contante in vario taglio per un ammontare di 720 euro, un telefono cellulare e perfino una spada giapponese modello Katana avente una lama di cm 68,00.

Il minore arrestato è stato tradotto presso un centro prima accoglienza.