L’odissea di Costa Deliziosa: fermata da vento burrasca, è in rada davanti Quinto

Costa Deliziosa è in mare davanti a Genova Quinto, in rada, e non può arrivare in porto a Genova per il momento a causa del forte vento di burrasca.

L’attracco era previsto per le 17.

L’arrivo in porto potrebbe avvenire quindi domattina e gli sbarchi poi dovrebbero cominciare subito dopo le visite dei medici dell’Usmaf, la sanità marittima.

La salma del passeggero deceduto a bordo il 6 aprile scorso a causa di un infarto sarà comunque sottoposta a tampone Covid-19 post mortem.

A bordo della nave da crociera, in mare dal gennaio scorso, ossi prima dell’emergenza coronavirus, non risulta alcun caso sospetto da contagio Covid-19.

La nave è affiancata da una motovedetta della Guardia d Finanza.