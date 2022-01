Loano, rinviata l’edizione 2022 del CarnevaLöa

Loano – L’associazione Vecchia Loano, di concerto con l’amministrazione comunale loanese, ha deciso di

rinviare le manifestazioni connesse al CarnevaLöa (cioè la cerimonia di consegna delle chiavi della città al

sindaco da parte delle maschere, i due “carnevali dei bambini” e la doppia sfilata dei carri allegorici con il

Palio dei Rioni ed il Palio dei Comuni) previste per questo inverno.

“Purtroppo – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca –

l’attuale situazione pandemica non ci consente il regolare svolgimento della manifestazione, una delle più

importanti del nostro calendario ed una delle più attese da parte di residenti e turisti. Le misure anti-

Covid stabilite dal governo e, più in generale, la prudenza ed il buonsenso ci hanno dunque convinto a

rimandare gli appuntamenti tipici del CarnevaLöa. Confidiamo di poterlo proporre dopo l’estate e prima

dell’avvio dell’anno scolastico, in modo da consentire anche ai bambini di partecipare al carnevale e

donare così loro un po’ di gioia ed allegria”.

Il presidente di Vecchia Loano, Agostino Delfino, aggiunge: “In tempi ‘normali’ il nostro CarnevaLöa attira

ogni anno a Loano migliaia di persone. Impensabile, in questo periodo di emergenza sanitaria e di nuovo

innalzamento del numero di casi, organizzare una manifestazione con queste caratteristiche. Lo stesso

‘spirito’ del carnevale ne verrebbe compromesso. Tuttavia, se la situazione ce lo consentirà, speriamo di

poter organizzare almeno l’edizione estiva del CarnevaLöa, in attesa (speriamo) del ritorno in grande stile

il prossimo anno. Nel frattempo, i nostri volontari stanno lavorando (ovviamente nel pieno rispetto delle

norme anti-Covid) alla costruzione dei nuovi carri e alla sistemazione degli impianti elettrici; inoltre,

abbiamo già pronti ‘nel cassetto’ tanti altri progetti per la ulteriore valorizzazione del carnevale e della

città di Loano nel suo complesso”.