Loano non solo mare, il 17 novembre escursione all’acquedotto storico di Genova, il programma curato dalla sezione loanese del Cai

Loano non solo mare, il 17 novembre escursione all’acquedotto storico di Genova. Giovedì 17 novembre è in programma una gita all’acquedotto storico di Genova.

I partecipanti si ritroveranno alle 7 in piazza Valerga a Loano per la partenza del bus diretto a Genova.

Il percorso a piedi inizia dalla località Cavassolo e di qui si inoltra nella Val Bisagno. Costituisce una comoda camminata e segue in larga parte il tracciato dell’acquedotto medievale di Genova (che per secoli ha garantito l’acqua alla città) transitando sovente sopra le stesse lastre di pietra che ricoprono le antiche tubature.

Al di là della risalita di alcune scalette, l’itinerario si presenta pressochè pianeggiante, con una leggera pendenza sufficiente allo scorrimento dell’acqua, e costituisce nel suo insieme un capolavoro dell’ingegneria idraulica, che culmina in alcuni imponenti e spettacolari ponti-sifoni, presso uno dei quali verrà consumato il pranzo al sacco. Dopodichè i partecipanti proseguiranno il cammino fino a raggiungere la località di Staglieno, dove li attenderà il bus.

Lungo l’itinerario gli escursionisti saranno accompagnati da apposite guide messe a disposizione dalle organizzazioni che gestiscono il pecorso.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà una traversata, con difficoltà T ed un dislivello di 100 metri circa. I capigita sono: Gianni e Pinuccia Simonato, Mario Chiappero.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita.

Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.