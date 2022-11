Loano non solo mare, il 1 dicembre escursione sul Sentiero di Ilaria, il programma curato dalla sezione loanese del Cai

Loano non solo mare, il 1 dicembre escursione sul Sentiero di Ilaria, con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano

Il prossimo 1 dicembre è in programma una gita lungo il Sentiero di Ilaria, percorso dedicato della nobile famiglia dei Del Carretto di Zuccarello che costituisce la prima parte delle Terre Alte, l’itinerario che va da Toirano a Spotorno promosso (inizialmente con altre organizzazioni) e curato dal Cai.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Borghetto e successivamente Toirano. Oltrepassato il distributore di benzina, si imbocca la provinciale a sinistra seguendo le indicazioni per Balestrino e si parcheggia poco dopo sull’ampia piazza sulla sinistra.

Dal parcheggio ci si dirige verso la borgata di Barescione: prima di entrarci si svolta a sinistra, si scavalca il torrente e si imbocca il sentiero che sale alla piccola, graziosa chiesetta della Madonna della Guardia di Toirano. Di qui si ridiscende sulla sponda del torrente, lo si costeggia risalendo la vallata e si raggiunge il ponte dell’Utra, un tempo principale via di comunicazione fra Balestrino e la costa.

Attraversato il ponte si prosegue, sempre su sentiero in salita, fino a raggiungere la borgata Poggio di Balestrino, dove (nell’area attorno alla chiesa di Sant’Andrea) si consumerà il pranzo. Il ritorno a Toirano avverrà scendendo a valle lungo il lato opposto a quello percorso in salita ed usufruendo di comodi sterrati fra gli ulivi. Si percorrerà infine la via centrale della caratteristica borgata di Barescione e si tornerà alle auto.

La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono: Mario Chiappero, Gianni Simonato e Renato Garolla.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita.

Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti.

Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.