Loano, in piazza Italia lo spettacolo di Effe String Quartet

Loano – Mercoledì 4 gennaio 2023 alle 17.30 in piazza Italia a Loano andrà in scena lo spettacolo del quartetto di violiniste “Effe String Quartet”, il solo in Italia a proporre una versione moderna e innovativa del quartetto d’archi. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’Agenzia Eccoci Eventi e gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano: si inserisce nell’ambito di “Incanti di Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

“Effe String Quartet” è un quartetto d’archi tutto al femminile con esperienza musicale e professionale acquisita a livello nazionale ed internazionale. Con una sempre più apprezzata versatilità, le ragazze del quartetto sperimentano sonorità creative attraverso l’amplificazione degli strumenti ad arco, dando vita ad una dimensione più ampia e moderna del quartetto d’archi classico. Con un sound moderno e raffinato, “Effe String Quartet” porta sul palco uno spettacolo davvero unico. Oltre al repertorio classico, infatti, un vasto panorama ricco di arrangiamenti dà forma alle nostre performance che spaziano dalle celebri colonne sonore, ai capolavori della musica leggera e popolare, dai tanghi argentini agli standard jazz, fino alla musica pop e rock.

L’impatto scenico è moderno e accattivante. La sonorità è morbida e fascinosa o brillante ed energica grazie all’aggiunta di una ritmica al suono degli strumenti ad arco. Senza leggii e spartiti l’interazione col pubblico crea uno spettacolo unico e coinvolgente, attraverso le più belle colonne sonore fino alla musica pop e rock.

Dopo aver terminano gli studi di laurea col massimo dei voti presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino, “Effe String Quartet” si è esibito fin da subito in più regioni italiane ed ha oltrepassano i confini nazionali, suonando in prestigiosi contesti quali la Reggia di Venaria, Mole Antonelliana, Palazzo Reale e Palazzina Stupinigi di Torino; Monte Carlo; dimore svizzere; Palazzo Pisani Moretta di Venezia, Villa Reale di Monza,, Villa Balbianello, Villa Rusconi- Clerici; Hotel di lusso a Ravello; Museo della Tecnologia e della Scienza, la Triennale, Palazzo Parigi e la Galleria di Milano; Villa Miani e Villa Aurelia a Roma. Insieme si sono esibite anche per il Salone del Libro 2014 e per la Società del Quartetto di Vercelli. Non mancano collaborazioni con artisti di fama internazionale quali Neja, regina del pop anni ’90, i B-nario, Theo Teardo & Blixa. Nel 2019 il quartetto ha collaborato con NowTv in occasione dell’uscita dell’ultima stagione de “Il Trono di Spade” e con Netflix prendendo parte alla docuserie “Connected” . Nel 2020 ha partecipato alle riprese del nuovo film di Davide Ferrario “The Boys” con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi. Nel 2021 le Effe hanno dato il “la” alla cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino Cortina, sul palco con Gianna Nannini e Francesco Gabbani , e si sono esibite su Rai1 in occasione della Maratona Telethon.