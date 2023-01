Loano, il 22 gennaio la seconda edizione di RedBull & Fügassa

Loano- – E’ in programma domenica 22 gennaio a Loano la seconda edizione di “RedBull & Fügassa”, l’evento organizzato dal Motoclub Domina con il patrocinio del Comune di Loano e della Federazione Motociclistica Italiana e la collaborazione di Rb Corse.

Dalle 10 alle 17 presso il negozio di via Aurelia 482 a Loano verrà allestito un gazebo informativo: chi si recherà al point potrà conoscere l’attività del Motoclub Domina (regolarmente iscritto alla Federazione Motociclistica Italiana) e scoprire le ultime novità nell’ambito dell’abbigliamento tecnico racing e urban e usufruire di una scontistica dedicata. A tutti i partecipanti verranno regalati una lattina di RedBull e un trancio di focaccia.

“La passione per le due ruote e la voglia di macinare chilometri sono il collante delle nuove amicizie e di quelle già consolidate. Tutti in sella per promuovere e far conoscere ciò che di bello c’è nel nostro territorio”, spiegano dal Club.

Per informazioni contattare Davide al 333.457.7585 o inviare una mail a dominamotoclub@gmail.com.