Loano, ampliata l’imboccatura di via dei Gazzi

Conclusi a Loano, gli interventi che hanno consentito di allargare Nl’imboccatura di via dei Gazzi all’incrocio con via delle Caselle e piazza San Francesco

I lavori sono stati effettuati nell’ambito del progetto edilizio legato all’ampliamento dell’Istituto di Suore Cappuccine di Madre Rubatto, con la realizzazione di una nuova ala destinata a diventare residenza protetta per anziani.

“La convenzione stipulata con l’istituto – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore all’edilizia privata Vittorio Burastero – prevedeva la cessione e la sistemazione della porzione di terreno situata proprio all’angolo tra via dei Gazzi e via delle Caselle. Grazie a questo intervento, siamo riusciti ad eliminare l’angolo in parte ‘cieco’ allargando l’ingresso della strada che conduce nei Gazzi superiori e a Verzi e migliorando notevolmente la viabilità in uno dei punti maggiormente trafficati della città”.

“Ringraziamo il dirigente Aldo Caballini e tutti i dipendenti dell’ufficio urbanistica-edilizia privata per il grande lavoro svolto”, concludono Pignocca e Burastero. L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa 60 mila euro, interamente a carico dell’Istituto.