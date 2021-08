Loano, 2° corso per Volontari della Sicurezza, a settembre si terrà il corso per formare volontari da impiegare nei diverse progetti

Loano, 2° corso per Volontari della Sicurezza, partecipata dall’amministrazione e dal comando di polizia municipale di Loano per rendere i cittadini non solo beneficiari ma anche co-produttori delle politiche per la sicurezza.

I volontari formati grazie alla prima edizione del corso – notano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca – hanno contribuito in maniera determinante alla buona riuscita

di un’ampia serie di iniziative: dagli eventi turistiche e dalle manifestazioni culturali alle molteplici altre azioni legate al progetto di sicurezza integrata che il nostro Comune ha varato qualche anno fa.

A questi volontari va, come sempre, la gratitudine dell’amministrazione comunale.

Auspichiamo che il nostro ‘corpo’ di Volontari della Sicurezza possa ora ampliarsi con nuove forze fresche desiderose di mettersi a disposizione della comunità loanese”.

Il corso è curato dal Sipl (Scuola Interregionale di Polizia Locale) ed è rivolto a 20 partecipanti.

Durante le 22 ore di seminario, i volontari riceveranno nozioni rispetto a diversi ambiti: l’organizzazione interna dell’amministrazione; il ruolo specifico dei volontari; i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico.

Il concetto di sicurezza urbana; l’individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell’ottica della propria incolumità fisica.

Il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia amministrativa locale, alla polizia stradale, alla polizia giudiziaria; le diversità etniche e religiose; nozioni di primo soccorso: norme generali di

comportamento.

Le lezioni prenderanno il via il 6 settembre e si concluderanno il 15 settembre. Saranno condotte da: Fabio Lanata, dirigente comandante della polizia locale di Rapallo; Camilla Lupattelli, psicologa e formatrice di comunicazione e gestione dei conflitti; un medico del comitato tecnico di Anpas Liguria.

Le persone interessate a partecipare al corso possono inviare la propria candidatura all’indirizzo

tavolodellasicurezza@comuneloano.it.

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 27 agosto.