Lo SNALS Scuola ottiene un grande successo nei rinnovi RSU

SAVONA. 9 APR. Risultato storico per lo SNALS savonese che, per la prima volta nella sua storia, è riuscito ad abbattere il muro dei 1000 voti in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU della scuola.

Per il sindacato guidato da Enzo Sabatini oltre a 1185 voti (nel 2018 furono 982) e 39 seggi (35 nel 2018) è arrivata la conquista di un prezioso posto nell’ Ufficio Scolastico Provinciale.

Il clamoroso sorpasso nei confronti dei confederali era già arrivato nel 2018: da sempre Cgil e Cisl erano sempre stati i sindacati di maggior riferimento per i lavoratori della scuola, ma lo Snals negli ultimi dieci anni è cresciuto notevolmente nella nostra provincia tanto da riuscire a sopravanzare nel 2018 le altre rappresentanza sindacali e questa volta a superare di gran lunga il muro dei mille voti, ottenendo oltre il 30 per cento dei voti.

“Per la prima volta nella nostra storia – ci ha spiegato il segretario provinciale Snals Enzo Sabatini – il nostro sindacato autonomo ha ottenuto più di mille voti. Abbiamo raggiunto 1185 voti ed ottenuto ben 4 seggi in più rispetto a tre anni fa. Per noi comunque non si tratta di un risultato clamoroso, perché frutto del nostro impegno e presenza costante nel dare risposte concrete e valide alle richieste dei nostri colleghi. Naturalmente gran parte del merito va all’ impegno di tutti i collaboratori che si sono dati da fare nelle nostre sedi di Savona, Albenga e Carcare”.

Il successo Snals è stato costruito soprattutto grazie ad un vero e proprio plebiscito nelle scuole superiori: due seggi sono stati ottenuti infatti in ben cinque istituti: al “Grassi”, al “Ferraris”, al “Della Rovere” e nel Ponente al “Bruno” di Albenga ed al “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio. Da segnalare anche il notevole progresso fatto dall’ ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) che passa dai 356 voti del 2018 agli attuali 550, con 11 seggi (+9 rispetto al 2018).

Hanno ottenuto un bel numero di voti anche CGIL e CISL che perdono però rispettivamente due e sei seggi facendo il confronto con le precedenti votazioni. Nel dettaglio questi sono stati i risultati. SNALS 1185 voti e 39 seggi, CGIL 856 e 26 seggi, CISL 876 e 26 seggi, UIL 130 e 4 seggi, ANIEF 550 e 11 seggi, CUB 69 e 3 seggi.

“Il fatto che siamo riusciti a schierare ben 115 candidati in tutte e 35 le scuole della provincia era stato già un segnale forte- conclude Sabatini- Ora pensiamo al prossimo obiettivo che sarà il rinnovo del contratto che dovrà contenere non solo miglioramenti in termini economici ma anche in quelli normativi”. CLAUDIO ALMANZI