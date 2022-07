Lo slalom “Favale – Castello” pronto al via con 65 vetture

Domenica la sfida “tricolore”: Michele Puglisi il grande favorito

Sono 65 (63 moderne e 2 storiche) le vetture che parteciperanno, sabato e domenica prossimi a Favale di Malvaro, alla 14^ edizione dello slalom in salita “Favale – Castello”, organizzato dalla locale scuderia Sport Favale 07 e valido per il Campionato Italiano di Slalom in salita, di cui è la sesta prova a calendario, per il Trofeo d’Italia Slalom Nord e per il Trofeo “Danilo Mosca”.

Tra i piloti iscritti tutti i “big” della serie “tricolore“, ossia il siciliano Michele Puglisi (Radical SR4), che guida la graduatoria provvisoria del Campionato con 57 punti, il molisano Fabio Emanuele (Osella PA/9), vincitore della scorsa edizione della gara, e il campano Salvatore Venanzio, secondi a pari merito in classifica a 49, Luigi Vinaccia (Osella PA/9), quarto a quota 37, e Gianluca Miccio (Radical SR4) quinto a 26 punti. Saranno loro a giocarsi la vittoria assoluta dello slalom con il giovane Michele Puglisi, seconda forza nel 2021, pronto quest’anno a salire sullo scalino più alto del podio. Outsider di lusso, il genovese Roberto Risso (Osella Suzuki L.R. 001) ed il piemontese Andrea Grammatico (Radical SR4).

Il programma della 14^ edizione dello slalom “Favale – Castello” prevede sabato, dalle ore 16:00 alle 18:30, l’accreditamento dei concorrenti ed il controllo delle vetture: al termine dei quali, tutti i partecipanti si ritroveranno presso gli stand gastronomici di Favale di Malvaro per una simpatica grigliata in totale amicizia. Domenica, una sessione di verifiche, dalle 7:00 alle 7:45, introdurrà la sfida: si entrerà nel vivo con la manche di ricognizione del percorso, alle ore 9:00, e, dalle 10:30 in poi, con le tre manche di gara. La premiazione finale è prevista per le 17:00. Il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico dalle ore 8 alle 18:00.

Tutte le informazioni sulla gara sul sito della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.