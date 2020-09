Bocce Femminile, c’e’ un po di Liguria nello scudetto 2020 del Team torinese

Sabato 19 e domenica 20 settembre si sono disputate a Loano (Sv) le final four del massimo campionato femminile di bocce volo. A vincere è stata per il secondo anno consecutivo la squadra della Borgonese (TO) che in finale ha battuto la Forti e Sani (CN).

In squadra milita anche la genovese ventisettenne Leyla Ziliotto oltre alla Carcarese Francesca Carlini e la spezzina Josella Lombardi.