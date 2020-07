Livorno-Spezia 0-1, Mastinu firma vittoria e terzo posto

Punto importante per le ambizioni di classifica dello Spezia che supera il Pordenone al terzo posto in classifica.

Il Livorno già retrocesso non vuole limitarsi a fare lo spettatore e nel primo tempo tiene testa a uno Spezia a caccia di punti playoff. Da segnalare solo la chance degli ospiti con Mastinu, che davanti a Bizzarri spedisce al lato. Ma l’attaccante dei liguri si rifà all’inizio della ripresa, quando al 48′ il suo calcio di punizione, leggermente deviato da Morelli, finisce nell’angolo alla destra di Plizari. La situazione per gli uomini di Filippini si complica ulteriormente al 65′, quando viene espulso Coppola per una gomitata di Gudjohnsen. Non ci sono più margini, vince lo Spezia che sale al terzo posto in classifica, scavalcando il Pordenone.