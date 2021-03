Lituania-Italia, le probabili formazioni di Vilnius

Stasera l’Italia di Mancini si gioca il tris di vittorie nelle qualificazioni mondiali contro la Lituania.

Mancini avrà due “problemi” in più da affrontare. Il primo è il prato dello stadio LFF di Vlinius è ad alto tasso di sinteticità e il secondo è la stanchezza dei suoi giocatori. Anche ieri, recupero senza partitella per tanti: Acerbi, Bonucci, Chiesa, Belotti, Sensi, Barella, Spinazzola e Insigne. Possibile debutto per Toloi, da terzino destro (in alternativa a Di Lorenzo.

Lituania (4-1-4-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Simkus; Novikovas, Dapkus, Slivka, Lasickas; Chernych. All. Urbonas

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson: Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini