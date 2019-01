Lite viabilità, accoltellamento a Borzoli: un ecuadoriano ferito. Traffico in tilt

Lite per una banale questione di viabilità a Sestri Ponente, ma poi è volata una lama.

E’ accaduto intorno alle 8 di oggi in via Borzoli, a seguito di un violento alterco per un incidente stradale tra un ecuadoriano e un genovese.

Secondo i primi accertamenti, ci sarebbe stata anche una giovane testimone che è stata sentita dagli investigatori.

Lo straniero, che poi si sarebbe rifugiato su un bus, avrebbe accusato il 26enne italiano di averlo accoltellato. E’ stato poi ricoverato al pronto soccorso del Villa Scassi. Per fortuna le sue condizioni non risultano gravi.

Il giovane genovese avrebbe tentato di fuggire, ma è stato fermato dai poliziotti e portato in questura.

Il traffico in zona è andato in tilt e si sono registrati pesanti disagi per gli automobilisti.

Indagini in corso.

Seguono aggiornamenti.