Liguria Travel Show a Genova a fine ottobre

Liguria Travel Show: Fiera evento dedicata al turismo ligure

La campagna di comunicazione per il lancio di Liguria Travel Show, la prima fiera evento dedicata alla promozione del turismo in Liguria, è iniziata. Ideata dalla Agenzia di comunicazione ed eventi LMStudios (proprietaria anche del format dell’evento e organizzatore della manifestazione), prevede un countdown online e offline che terminerà il giorno 25 ottobre (giorno di inizio dell’evento). Pensata per diversi media e con differenti linguaggi, per raggiungere target mirati di pubblico sia italiano che straniero, la campagna si basa su un claim italiano/inglese che deriva da un concept originario che vuole evidenziare come la Liguria, terza regione più piccola d’Italia, abbia al suo interno bellezze naturali, prodotti, storia, cultura, tradizioni, sport, prodotti enogastronomici e territori unici, adatti ad un turismo tutto l’anno.

“La Liguria è un’esperienza e voglio condividerla con te” (“Liguria is an experience and I want to share with you”) è il messaggio lanciato dai Liguri ai turisti di tutto il mondo, con un invito esplicito a venire a scoprire le bellezze del territorio, che recita “La Liguria ti ama, dillo agli amici” (“Liguria loves you, tell your friends”) che vuole sfatare, una volta per tutte, l’accoglienza poco calorosa del popolo ligure, specie nei confronti dei Milanesi.

I profili social dell’evento, Facebook ma soprattutto Instagram, hanno generato in pochi mesi una crescita costante, soprattutto l’ER giunto al 7%. Questo anche grazie a House of Media, la giovane agenzia digital & content marketing genovese, scelta da Liguria Travel Show, come partner nella comunicazione online.

100 espositori, un programma di oltre 200 tra eventi, speech, workshop, seminari, showcooking e laboratori, Costa Crociere quale Main Sponsor, il sostegno di Confcommercio Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Aeroporto di Genova, Comune di Genova, l’Agenzia per lo sviluppo del turismo In Liguria, Coni, la presenza di Confturismo, fanno di Liguria Travel Show un evento di portata unica, definito da molti l’evento più importante dedicato al turismo della Regione.

L’appuntamento è per i giorni 25/26/27 ottobre prossimi a Genova, presso i Magazzini del Cotone, area Porto Antico.