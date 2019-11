Liguria magica e stregata con l’esperto a Savona

Leggiamo un libro insieme ospita Liguria magica e stregata l’8 novembre alle 16,30 Sala Rossa del Comune di Savona, corso Italia 19

Marco Pepè, esperto di occultismo e di tradizioni magico popolari. Ricercatore del brivido ed organizzatore di eventi che si rifanno alle leggende e alle tradizioni popolari, nasce a Genova nel 1966. Conosciuto dal pubblico italiano per le numerose apparizioni ad importanti trasmissioni televisive, tra cui il Maurizio Costanzo Show, Domenica In e tante altre ha pubblicato per l’editore De Ferrari i libri: “Genova Magica, spettri demoni ed altri misteri“, “Genova Stregata” e “I Misteri di Milano“. Tra le iniziative di successo da lui curate e ideate ricordiamo: il “Ghost Tour” e “Forte Sperone, notturno tra storia leggenda e fantasia“. Attualmente sta lavorando alla stesura del libro “Ghost Tour Italia“, inoltre curatore delle pagine del mistero per il Settimanale “In Famiglia“.

L’Autore di questo curioso, coinvolgente libro “… costruisce storie sulla base di racconti e leggende orali, fa rivivere un immaginario fatto di incontri e di avventure che scivolano via dai percorsi della logica per ridisegnare quel meraviglioso fatato e stregonico che continua ad ammaliarci e a farci sognare, magari concedendoci qualche brivido di paura“ (Paolo Aldo Rossi, Cattedra di Storia del Pensiero Scientifico e Dipartimento di Filosofia Università di Genova).

Ecco la capacità di Marco Pepè è proprio quella di farci conoscere la Liguria, Genova e le altre province, sotto una doppia prospettiva: quella della meraviglia che il turista prova a ogni passo che si avventura in paesi, borghi di mare, città e naturalmente boschi e montagne dove diavoli, spettri, santi, streghe e leggende millenarie sono lì ad aspettarci.

Ecco alcuni curiosi saggi del libro inseriti nella Provincia di Savona: “La Monaca di pietra – Salice di Varazze, La strega innamorata di Villa Gavotti, Albissola; La leggenda dei fuochi di sant’Elmo, Savona; La leggenda di Loreto e la Dama Bianca, Savona; Le fate contro la peste, Carcare; Le sedute del Castello, Millesimo; Filastrocca demoniaca, Finale Ligure, Streghe, fiamme, caproni, Tovo San Giacomo, …” e molto altro.