Lidl si rinnova e inaugura a Imperia

Imperia – Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con una squadra di 20.000 collaboratori e 700 punti vendita in Italia, festeggia oggi una nuova apertura ad Imperia, capoluogo dell’omonima provincia Ligure, in Via Argine Sinistro Goffredo Alterisio.

Un supermercato moderno

Con un look del tutto rinnovato e un format che risponde alla più recente immagine aziendale, questa apertura sostituisce il precedente supermercato in Via dei Mirti Argine Destro aperto nel lontano 1995. Questa inaugurazione segna un importante risvolto occupazionale grazie alla creazione di 12 posti di lavoro. Ad affiancare i nuovi collaboratori con professionalità ed esperienza vi sono anche 8 colleghi storici, parte del team Lidl già dall’apertura del precedente store in Via dei Mirti.

Il nuovo punto vendita è un esempio di un’architettura rispettosa del contesto, si configura infatti come una struttura che si sviluppa in verticale e si integra con l’ambiente circostante. Al piano zero è presente un comodo parcheggio dotato di circa 90 posti auto e fornito di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche, mentre al piano superiore si trova un’area vendita di oltre 1.200 mq. Il supermercato, inoltre, rientra in classe energetica A3 ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale. Sul tetto della struttura è presente anche un impianto fotovoltaico da 110 kW e l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il punto vendita, oltre ad utilizzare il 100% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, dispone anche di un sistema di recupero dell’acqua piovana.

Lidl per il territorio

Lidl, che da sempre ripone grande attenzione nei confronti del contesto in cui opera, ha contribuito alla realizzazione di alcuni interventi urbanistici per la città di Imperia. Nel concreto, l’Azienda ha provveduto alla messa in sicurezza del Rio Oliveto, occupandosi della sistemazione del dissesto idrogeologico che verteva nel quartiere dove sorge il punto vendita, e della realizzazione di una cabina elettrica su suolo comunale ad utilizzo pubblico gratuito.

Una spesa smart

Per garantire una spesa smart, semplice e di qualità ai suoi clienti, in questo nuovo store Lidl ha aumentato i metri lineari di esposizione dei prodotti e ottimizzato il percorso di acquisto in termini di spazio e tempo. Il biglietto da visita del nuovo punto vendita è il reparto frutta e verdura che si compone di una vasta scelta di referenze biologiche e, nell’ampio assortimento di oltre 3.500 prodotti di cui oltre l’80% Made in Italy, sarà possibile trovare prodotti sempre freschi e salutari ad un’ottima qualità e ad un prezzo conveniente. Inoltre, per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 22:00 e domenica dalle 8:00 alle 21:00.