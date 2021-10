Libri | Ecco Genoa per noi, l’ultima fatica di Fabrizio Càlzia. La presentazione il 3 novembre alle 18, nel cuore della Nord

Un nuovo libro sul Genoa.

Nonostante i tempi bui della società rossoblu, che finalmente con la nuova proprietà “777 Partner” dovrebbe rivedere la luce, il tifoso genoano è sempre assetato di tutto ciò che riguarda la società più antica d’Italia.

Questa volta però è un libro del tutto particolare, e ce ne parla Fabrizio Càlzia, autore ed editore, grazie alla sua Galata Edizioni, del volume “Genoa per noi – I ricordi e le storie del grande popolo rossoblù”.

Ma cosa ha di particolare questa nuova opera? Ce lo dice lo stesso autore: “Genoa per noi è un libro scritto soprattutto dai tifosi; l’idea che ho avuto è stata a mio parere interessante: chiedere ai sostenitori genoani di tutte le età quale è stata la loro prima volta alla Gradinata Nord. Ebbene, le risposte non si sono fatte aspettare, ed in quattro e quattr’otto il libro era praticamente… pronto”.

E leggendo “Genoa per noi”, troviamo chi ricorda Giulio Cesare Abbadie, chi il debutto di Roberto Pruzzo, chi quando, nel 1965 il terzino Giancarlo Bagnasco in un Genoa-Foggia, fece miracoli in porta sostituendo l’espulso portiere Da Pozzo (allora i cambi non c’erano).

Originale ed azzecatissima anche la location della presentazione ufficiale: l’appuntamento per tutti, anche i tifosi è per mercoledi 3 novembre, alle 18 in punto, presso il Little Club Genoa, che ha sede dentro la Gradinata Nord. Ricordiamo che il Little Club non è soltanto il club più anziano del grifone, ma è il gruppo di tifosi organizzati più antico d’Italia.

“E se saremo troppi – spiega Fabrizio Càlzia – ci sistemeremo all’aperto, sotto la gradinata nord, comunque al coperto; in queste ore sto ricevendo un sacco di conferme”.

E oltre ad i tifosi, conferme importanti: da “O Rei” di Crocefieschi Roberto Pruzzo, all’amatissimo Sidio Corradi, per proseguire ai tanti capitani che portano il nome di Maurizio “Ramon” Turone, Sergio Rossetti e Claudio Onofri, ma molti altri potrebbero intervenire a sorpresa. Ci saranno inoltre Luca De Prà, nipote del leggendario portiere rossoblu vincitore degli ultimi scudetti, e Giacomo Gorin e Simone Rotella, figli degli indimenticabili Fabrizio e Franco.

“Inoltre – conclude Càlzia – a coronamento della presentazione ci sarà una esposizione di mitiche maglie genoane della collezione di Andrea Ardone; da quella di Abbadie, proseguendo con quelle dei portieri Mario Di Pozzo e Silvano Martina. Non mancherà quella del grande, indimenticabile capitano, Gianluca Signorini”.

E naturalmente, aggiungiamo noi, ci sarà lui: il libro, il protagonista della serata!

Un appuntamento interessante per fare un tuffo nel passato “vissuto” in gradinata.

Da non perdere.

FRANCO RICCIARDI