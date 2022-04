LIBRI / Ecco “Eroi Interstellari” del duo Fizzarotti-Mucci, con la benedizione dell’astronauta genovese Franco Malerba

“Eroi Interstellari”: tutto quello che avresti voluto sapere sulla conquista dello Spazio e zone limitrofe è in un libro che uscirà a maggio 2022. Il libro, pubblicato dalla casa editrice “L’Orto della Cultura”, è stato scritto dal giornalista genovese Paolo Fizzarotti (anche nostro autorevole collaboratore), con le illustrazioni di Giovanni Mucci.

Il volume è destinato a un pubblico di lettori dai 10 anni in su, ma è scritto in uno stile che risulta gradevole anche per chi ha qualche anno di più. Non ci sono fotografie, ma più di cento illustrazioni realizzate con mano magistrale da Mucci. Il disegnatore, che è specializzato in ritratti, ha creato volti e personaggi così vivi che sembrano volere uscire dalle pagine.

“Eroi Interstellari” verrà presentato in anteprima domenica 1 maggio durante la manifestazione “PortoImmaginario”: un festival di letteratura per bambini e ragazzi organizzato dalla scrittrice Stella Nosella a Portogruaro (Venezia).

Il festival è giunto quest’anno alla sua seconda edizione. “Eroi Interstellari” nasce sotto una luce spiccatamente genovese: la prefazione infatti è firmata da Franco Malerba (foto a destra), il primo astronauta italiano, che è di Busalla. Con lui firma la presentazione anche Roberto Marcialis, responsabile dell’Area Territoriale di Genova del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Entrambi hanno partecipato, a vari livelli di responsabilità, al progetto tutto italiano del Tethered, il famoso “Satellite al guinzaglio” dell’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, e della NASA. A presentare “Eroi Interstellari” nella serata finale al teatro di Portogruaro sarà invece la piemontese Linda Raimondo, giovane divulgatrice scientifica di Rai Ragazzi e aspirante astronauta. Linda Raimondo è già nell’immaginario dei bambini e dei ragazzi che sperano un giorno di andare nello Spazio.

Avete presente infatti lo spot di Amazon ambientato sulla ISS? Beh, è proprio lei ad accogliere i Vip dello spettacolo sulla stazione spaziale internazionale orbitante.

“Eroi Interstellari” è un libro di divulgazione scientifica appoggiato dal CNR – spiega Stella Nosella (foto sotto a destra), che è anche responsabile dell’area ragazzi alla casa editrice L’orto della Cultura – Malerba, Marcialis e Linda Raimondo sono un tris d’assi che non ha bisogno di presentazioni. Li ringraziamo per avere deciso di aiutarci in questo ambizioso progetto. Vogliamo raccontare con parole semplici ma in modo scientificamente esatto la grande epopea della conquista dello Spazio: dai primi lanci a oggi. Vogliamo comunicare ai più giovani questo grande patrimonio di tecnologia e coraggio, ma anche di emozioni. Abbiamo pensato “Eroi Interstellari” come il manuale che ogni giovane aspirante astronauta deve avere”.

“Documentandomi per la scrittura del libro – spiega l’autore Paolo Fizzarotti – ho scoperto una marea di aneddoti e curiosità molto interessanti e divertenti. Come siamo arrivati lassù? Noi ve lo diremo. Come si mangia nello spazio? Come ci si lava i denti? Che aspetto hanno i razzi spaziali? Quanti animali sono stati mandati tra le stelle? Perchè ti viene dato un “mattone di mutande”? Quali sono i portafortuna irrinunciabili per gli astronauti? Di cosa sono fatte le tute spaziali? I nostri giovani lettori troveranno tutte queste cose e anche di più. Poi ci sono le storie dei pionieri dello Spazio, cose incredibili. Quello che ha fatto la prima passeggiata spaziale nella storia dell’umanità, e poi si è ritrovato a combattere con i lupi per due giorni in una foresta siberiana. Quello che mentre era in orbita gli si è rotto tutto quello che si poteva rompere nella navicella: è tornato giù facendo i conti a mente e disegnando l’inclinazione da tenere sul vetro del finestrino. Gagarin, il primo astronauta, che era troppo basso e per pilotare i caccia doveva mettersi un cuscino sotto il sedere. Tereskova, la prima donna nello spazio, che prima di diventare astronauta faceva la sarta. Schirra, che ha visto Babbo Natale sul Polo Nord; o quegli altri che hanno fatto sciopero in orbita perché li facevano dormire troppo poco. Cose incredibili, dicevo: ma è tutto vero. Ringrazio la editor Angela Catrani per il suo lavoro e la pazienza. Qiesto libro è nato davvero come un progetto di squadra”.

GLI AUTORI

PAOLO FIZZAROTTI è genovese. Giornalista dal 1984, laureato in Storia, ha iniziato a lavorare come giornalista al quotidiano Il Lavoro e poi anche a Radio Babboleo. Nel 1989 è stato assunto alla Provincia Pavese che fa parte del gruppo Finegil-Espresso (oggi Gedi GNN). A Pavia si è sempre occupato di cronaca: nera, bianca, giudiziaria, sport. Scout dell’associazione Cngei dal 1971, è stato per oltre 10 anni capo unità degli scout più giovani (lupetti) e poi capo gruppo. Per il Cngei è stato anche a lungo direttore delle riviste associative nazionali e responsabile della comunicazione. Insieme al disegnatore chiavarese Ivo Milazzo ha creato “Impeesa” un graphic novel sulla vita di Baden Powell, fondatore dello scautismo mondiale, e una guida turistica disegnata di Genova intitolata “Superbi Itinerari”. Per la casa editrice Galata di Genova ha realizzato anche un graphic novel sulla storia del Grande Torino ed è addetto stampa della società Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure.

GIOVANNI MUCCI è illustratore e graphic designer con una particolare predilezione per i ritratti. Dopo gli studi artistici e una significativa esperienza di lavoro e di vita in Spagna, lavora come freelance collaborando con agenzie e professionisti nel mondo dell’illustrazione, dell’editoria, dell’adv, del fashion design, della musica e dell’event design. Storyboard artist, ha collaborato alla realizzazione di spot e promo andati in onda sulle reti nazionali e sulle reti private. Le sue illustrazioni sono state pubblicate su libri di storia, narrativa e riviste di settore in Italia e all’estero.

Insomma, un libro da non perdere quello del duo Fizzarotti-Mucci !

di FRANCO RICCIARDI