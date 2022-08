“Let the sunshine!”, musica in piazza il 19 agosto a Bergeggi

ESTATE IN PIAZZA 2022 – Bergeggi, 19 agosto ore 21.30, LET THE SUNSHINE – InControVoci – con la Piccola Accademia dell’Arte.

Venerdì 19 agosto ore 21.30 – Piazza XX Settembre – Bergeggi

Ingresso Libero

Il concerto “Let the sunshine!” presenta un repertorio pieno di energia, tutto da cantare e ballare che riporterà il pubblico ai favolosi anni sessanta e settanta con la musica di famosi gruppi italiani e stranieri del periodo come :Abba, Supertramp, Earth Wind and Fire, Dik Dik, Camaleonti, I Quelli ed interpreti come Gloria Gaynor, D.Summer, B.Streisand, F.Mercury, Little Tony, Caterina Caselli,ecc..

Sul palco il coro femminile “InControVoci” diretto da Elisabetta Rossi ed accompagnato da Pier Colla e Fabrizio Scaccini alle tastiere, Maurizio Ganora al piano elettrico, Marco Cravero alle chitarre, Francesco Bellia al basso e Alfio Badano alla batteria.