Legittima difesa: diritti e responsabilità. Oggi a Genova dibattito giornalisti e magistrati

“Legittima difesa, tra suggestioni, diritti e responsabilità”.

Oggi alle 17,30 presso la sala Aldo Trionfo al Teatro della Tosse è in programma un incontro sul tema, che sarà affrontato in parlamento nelle prossime settimane, promosso dal Comitato per lo stato di diritto A.N.M. Liguria, dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria e dalla Comunità di San Benedetto al Porto.

Sono previsti gli interventi di Vincenzo Paolillo (presidente del Comitato per lo stato di diritto), Carlo Brusco (ex presidente di sezione della Corte di Cassazione), Armando Spataro (ex procuratore della Repubblica della Corte di Cassazione) e dell’avvocato Andrea Vernazza.

Modera la giornalista genovese Donatella Alfonso. In collegamento Skype il collega di Repubblica Federico Rampini.