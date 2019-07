Lega Serie B: Spezia vince il premio Rispetto-Disciplina

E’ lo Spezia ad aggiudicarsi il premio “Rispetto – Disciplina” istituito dalla Lega B, volto a premiare il club del campionato cadetto con meno provvedimenti disciplinari a proprio carico adottati dal Giudice Sportivo. Un importante riconoscimento per la formazione aquilotta, che ha portato in campo i valori che da sempre contraddistinguono il Club di via Melara, ma anche sugli spalti il pubblico spezzino non è stato da meno, piazzandosi al quinto posto ex aequo con Palermo e Venezia nella classifica del premio “Rispetto – Fair Play”, che tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati per comportamento dei tifosi e vinta dal Carpi.

Lo Spezia, che nella speciale classifica “disciplina” ha preceduto Perugia e Cremonese, succede così nell’albo d’oro all’Empoli, ottenendo la prima affermazione in questa speciale competizione.