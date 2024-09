L’eco B&B Cà del Buio di Finale Ligure tra i cinque vincitori dei CasaClima Awards, selezionati tra 1700 progetti in tutta Italia

L’eco B&B Cà del Buio di Finale Ligure tra i cinque vincitori dei CasaClima Awards. La struttura ricettiva, prima in Liguria certificata CasaClima Welcome, è stata premiata come modello, a dimostrazione di come innovazione e sostenibilità si possano coniugarecon la conservazione storica.

“Un modello di innovazione nel rispetto della tradizione, un esempio di come si possa combinare la sostenibilità con la conservazione storica”: con questa motivazione l’eco B&B Cà del Buio di Finale Ligure – prima struttura ricettiva della Liguria ad aver ottenuto la certificazione energetica e ambientale CasaClima Welcome – ha ricevuto il CasaClima Awards, tra i cinque progetti eccellenti per innovazione e sostenibilità, selezionati tra oltre 1700 in tutta Italia. È la prima volta che una struttura ricettiva in Liguria viene premiata ai CasaClima Awards.

“La certificazione CasaClima Welcome testimonia l’eccellenza del progetto, che ha saputo trasformare un edificio del 1400 in una struttura moderna ed efficiente dal punto di vista energetico. L’uso di materiali naturali e tecnologie avanzate per l’isolamento e il riscaldamento garantiscono comfort e salubrità, rispettando al contempo i caratteri architettonici originali” si legge ancora sulla motivazione del premio, promosso dall’Agenzia CasaClima di Bolzano e giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione.

Immerso nel caratteristico paesaggio finalese con le tipiche fasce terrazzate, un antico casale rurale risalente al ‘400, recuperato con attenti interventi conservativi e tecniche ecosostenibili, nel 2023 è infatti diventato un moderno Bed & Breakfast certificato CasaClima Welcome, protocollo che mira a valutare e garantire la sostenibilità complessiva durante la costruzione e la gestione di strutture turistiche, a partire dalla progettazione.

Rilevato e gestito dall’imprenditore genovese Paolo Bassetti e dalla compagna Rosa Barone, il casale è stato recuperato dopo decenni di abbandono con un restauro ecosostenibile curato dall’architetto Paolo Lanfranconi e dallo Studio Associato Rossi e Poggi, per riportarlo all’antico splendore preservando la sua autenticità e garantendo un minimo impatto sull’ambiente.

“Emergere con il nostro progetto, portandolo fuori dal nostro splendido territorio, in un contesto nazionale in cui criteri di efficientamento energetico, innovazione e sostenibilità ambientale non sono ancora così diffusi, è per noi una grandissima soddisfazione – hanno commentato Paolo Bassetti e Rosa Barone, in occasione della cerimonia di premiazione a Bolzano. – Entrando a contatto con tante altre persone che, come noi, si sono impegnate in progetti di ristrutturazione conservativa, nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda, ci ha fatto capire che abbiamo intrapreso una strada impegnativa e non priva di ostacoli e difficoltà, ma necessaria per dare un contributo, piccolo ma concreto, soprattutto perché condiviso, al benessere delle persone e del pianeta”.

Il progetto di ristrutturazione dell’eco B&B Cà del Buio ha previsto l’uso di tecniche ecosostenibili, tra cui il recupero e riutilizzo di materiali esistenti oppure l’uso di materiali naturali e di prossimità, l’isolamento termico con calce idraulica, argilla e fibre naturali, serramenti in legno a “taglio termico”, illuminazione a basso consumo e un impianto fotovoltaico. Il B&B utilizza energia 100% rinnovabile e ha sistemi per la gestione sostenibile delle risorse idriche come il recupero delle acque piovane e un impianto di fitodepurazione. Tutti questi elementi hanno consentito a un immobile estremamente energivoro il passaggio da una Classe Energetica di tipo “G” sino alla Classe “A4”, ovvero il massimo per la prestazione energetica complessiva di un fabbricato.

Con le sue 3 camere, una diversa dall’altra, che possono ospitare fino a 8 persone, Cà del Buio intende così realizzare un’accoglienza sostenibile e offrire un’esperienza di vacanza ecologicamente responsabile, anche adottando e promuovendo buone pratiche quotidiane come il compostaggio, l’uso di prodotti del territorio e biologici nonché la totale eliminazione di plastica monouso.

“Ci teniamo a comunicare e far comprendere, ai nostri ospiti e a chi viene semplicemente a trovarci, che per noi è prioritario vivere in un ambiente sano, così come accogliere le persone in camere salubri, dove il comfort ed il benessere siano percepibili. Questi elementi possono coniugarsi con un concetto di soggiorno più attuale, dove l’attenzione all’ambiente e all’abbattimento della propria impronta ecologica, anche in vacanza, si manifestano concretamente” concludono Paolo Bassetti e Rosa Barone. “Siamo contenti di poter proporre questa particolare offerta turistica nello splendido territorio di Finale Ligure, rivolgendoci anche a chi fruisce di questi luoghi praticando arrampicata, trekking o frequentandoli in mountain bike”.