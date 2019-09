Le visite guidate a Villa del Principe e alla grotta Doria

Prossimamente si svolgeranno le visite guidate agli appartamenti della Principessa di Villa del Principe e alla grotta Doria.

La grotta Doria è uno degli unici due elementi superstiti del magnifico giardino settentrionale della Villa del Principe, oltre alla tomba del cane Roldano, donato da re Filippo II di Spagna al suo Generale del mare, Giovanni Andrea Doria, come segno di fedeltà.

Realizzata dal perugino Galeazzo Alessi a metà del Cinquecento, la grotta Doria presenta la superficie interamente incrostata di conchiglie delle più svariate dimensioni, coralli, cristalli, maioliche, pietre smaltate, concrezioni calcaree.

Un luogo di ozio il cui scopo era deliziare i nobiluomini che vi si recavano: a tal proposito, erano stati congegnati giochi d’acqua al suo interno, sfruttando il corso naturale del Rio S. Tommaso che scorreva verso il mare.

Di pianta ottagonale, con pavimentazione in marmi policromi che rimandano alle strutture termali romane, la grotta è caratterizzata da 8 nicchie nelle quali sono stati ricavati bacini per raccogliere l’acqua che sgorgava dalle pareti oppure dove sono stati realizzati preziosi mosaici polimaterici con personificazioni di fiumi.

La volta è suddivisa in otto spicchi, in armonia col numero di nicchie sottostanti, ognuno rappresentante un mito: il rapimento di Deianira, Peleo e Teti, Nettuno sul cocchio, Galatea sulla conchiglia trainata dai delfini, Polifemo sullo scoglio, una figura maschile di dubbia identificazione per via dello squarcio causato dalla Seconda Guerra Mondiale, Perseo che uccide il mostro che minaccia Andromeda, il ratto di Europa. La volta terminava con una lanterna verso l’esterno, oggi scomparsa per via della costruzione dell’edificio, di inizio Novecento, in cui è racchiusa la grotta Doria.

Le visita saranno: domenica 22 settembre; domenica 29 settembre e domenica 6 ottobre.

Il prezzo a persona per visita guidata alla grotta + Appartamenti della Principessa è di 8€; se il pubblico lo desidera, dopo può visitare la casa-museo di Andrea Doria con un’integrazione di 7€ (per questa parte con l’ausilio delle schede di sala).

Tutti i tour autunnali si terranno alle ore 11,00 per sfruttare meglio l’illuminazione naturale.

Il punto di ritrovo è alla biglietteria, al primo piano della Villa del Principe in piazza del Principe 4 a Genova.

Consigliata la prenotazione ai recapiti: email: info.ge@trustfdp.it; cel: 3318701089