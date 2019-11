Le Serre di Albenga ospita i personaggi di Rai YoYo

Oggi a “Le Serre” di Albenga arriva la star del momento: Bing.

Per festeggiare l’anniversario del centro commerciale del circuito Coop Liguria.

A partire dalle 15 nella galleria incontri con i bambini e foto con i personaggi resi famosi in Italia da Rai Yoyo.

Bing è un coniglietto di età prescolare che in ogni episodio affronta sfide che sembrano alla sua portata, ma che, spesso, si rivelano più grandi di lui. Alla fine, queste diventano superabili quando Bing, a volte con un piccolo aiuto, trova la chiave giusta.

La stessa che dovranno trovare tutti i partecipanti al “Vintage Games” ( che si terrà sempre a “Le Serre” sabato 16 e domenica 17 novembre) : numerose postazioni interattive per ripercorrere la storia del videogioco. Dai giochi del “secolo scorso” come Pac – Man e Tetris fino alle console più moderne, con particolari bacheche luminose e cartello illustrativo di ogni singola console.

Fino alle 19.30 gli appassionati potranno affrontare sfide individuali oppure organizzare tornei e/o mini-giochi con impianto audio dedicato.

“Abbiamo voluto unire la passione per i videogames di tanti giocatori di epoche diverse con un simbolo dei cartoni animati di oggi che mette insieme tradizione e tecnologia – sottolinea Davide Teneggi, direttore del Centro Commerciale ” Le Serre” -. Sarà l’occasione per festeggiare con bambini e adulti di ogni età”.