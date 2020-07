Le regate in Riviera nel prossimo fine settimana

Andora. Fine settimana ricco di appuntamenti velici in Riviera.

Ad Andora sabato è in programma la classica “Gallinara x2 xtutti- Colombanus Race”, organizzata per le classi ORC e IRC dal Circolo Nautico. La gara, che è anche valida per l’assegnazione del Memorial Rudy Barra, è dedicata ad imbarcazioni dai 7 ai 20 metri .

Il percorso prevede una regata costiera da Andora all’ isola Gallinara, quindi il ritorno fino Capo Cervo, passato il quale, si rivolgerà la barra verso il traguardo di Andora, dopo circa 15 miglia di mare.

“Si tratta- spiegano gli organizzatori- di un percorso che, soprattutto a seconda del meteo, potrebbe davvero diventare impegnativo per gli equipaggi che si batteranno a suon di virate e strambate per aggiudicarsi il prestigioso trofeo. A realizzarlo è stato il noto artista Stefano Lubatti”.

L’ opera in palio, dal titolo “Gallinara x 2 x Tutti Memorial Rudy Barra”, fa parte della serie Numeri Prigionieri 2020. Lubatti è un valido artista, attivo nel mondo dell’arte dalla seconda metà degli anni Sessanta. Nel suo curriculum ha decine di mostre di livello nazionale d internazionale.

“Precursore in Italia del Concettuale – ci ha spiegato Antonella Volpe del Circolo Nautico Andora- è stato ideatore nel 1989 del Concetto Numerico. L’artista percorre ancora oggi la ricerca artistica sui Numeri”.

L’ armatore Giorgio Gobbo difende il titolo: lo scorso anno con la sua affidabilissima “Lima Golf” ha vinto la Gallinarax2xtutti, battendo agevolmente “Coyote” (Alessandro Comai) e “Kryos” (Fabio Pedrinola).

Ma torniamo alle gare in programma nel fine settimana.

A Sanremo sabato è in programma prima Selezione Zonale Under16. Si tratta di una manifestazione che presenterà anche il primo Meeting Zonale U11 della classe Optimist. L’ evento è organizzato dallo YC Sanremo.

A Sanremo domenica sono in programma anche la seconda selezione Zonale U16 ed il secondo Meeting Zonale U11 della classe Optimist, sempre organizzati dallo YC Sanremo.

A Taggia sabato e domenica è prevista la classica “Regata d’Estate” per la classe 420, organizzata dal Circolo Nautico Arma.

A San Bartolomeo al mare, domenica si svolgerà il Memorial Beppe Girola, aperto a tutte le derive ed agli Optimist. La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico di San Bartolomeo al Mare.

A Sanremo infine, dal 21 al 23 luglio, si gareggerà nella Regata Interzonale (riservata alle flotte delle Zone I – XIV e XV). Questa classica regata estiva interzonale, che è riservata alla classe 420, è organizzata dallo Yacht Club Sanremo.

PAOLO ALMANZI