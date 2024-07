Le mostre più interessanti da Borghetto ad Andora

A Borghetto Santo Spirito, nel Giardino Marexiano, prosegue la mostra, di manifesti e documenti, dedicata alle dive del Cinema Italiano dagli anni Sessanta ad oggi. L’evento è stato organizzato per festeggiare il 70esimo anno di apertura del Cinema Arena Vittoria. In esposizione, in orario di apertura del cinema, il materiale messo a disposizione da Marco Tripodi, appassionato collezionista ed esperto di cinema. In mostra manifesti, stampe, documenti, giornali, fumetti, foto, locandine, tutto materiale legato alle nostre Dive. Nell’ ambito della mostra sono presenti anche alcuni deliziosi pezzi dello scultore ed artista Mariano Valentini, in arte Rondella. “Le opere di Valentini, in arte Rondella- spiega il noto scrittore ed esperto d’arte Armando D’Amaro– offrono allo spettatore una estetica Pop in cui arte e pubblicità si intrecciano. Ispirandosi a Mimmo Rotella Valentini crea immagini riferite prevalentemente al mondo del cinema consegnando dignità artistica ad un oggetto effimero, la locandina o il manifesto, togliendolo dal suo contesto per fargli assumere un nuovo significato”. Ad Albenga nella frazione di San Giorgio (nel Teatro Don Pelle) sta ottenendo un notevole successo di pubblico e di critica Sergio Giusto, l’artista camminatore, con una personale dal titolo: “Antichi mestieri”. “Si tratta – ci spiega il noto scrittore ed esperto d’arte Armando D’Amaro- di un commovente ed ammirevole omaggio da parte dell’artista alla storia dei lavori di un tempo con tutta una serie di stupendi pezzi per la gioia degli appassionati d’arte. Ancora una volta Giusto ci sorprende per la varietà e ricchezza di soggetti che rinnovano in noi i ricordi del mondo del lavoro che caratterizzavano le realtà produttive del Dopoguerra”. La mostra proseguirà fino a domani, con orario, dalle 19 alle 24. Ad Andora prosegue la personale di Rosanna La Spesa; in esposizione creazioni dell’artista savonese in ceramica e vetrofusione. La mostra è curata dalla direttrice del Museo di Palazzo Tagliaferro, la dottoressa Christine Enrile. E’ intitolata “E conchis omnia” ed è ospitata nelle sale del museo mineralogico Dabroi con il seguente orario: da giovedi a domenica, dalle ore 19 alle ore 22. Ad Alassio sta ottenendo un notevole successo di pubblico la mostra dedicata all’artista alassino Luciano Lanati a cinque anni dalla scomparsa. Si tratta di una retrospettiva antologica dal titolo: “Le curve del sentiero” ospitata presso l’ex Chiesa anglicana. L’esposizione ripercorre gran parte del cammino creativo dell’autore, attraverso opere emblematiche, soprattutto grandi tele, che documentano il periodo parigino durante gli anni della Pop Art ed altri momenti significativi fino ai giorni nostri. La mostra è visitabile, fino all’ 11 agosto, tutti i giorni dalle ore 18 alle 22. Ad Albenga, fino a domani, nelle sale espositive dell’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani), in piazza dei Leoni, prosegue la mostra dedicata all’artista Oscar Pelosi. In questo modo continua quindi la rassegna “Il Passato Presente” grazie all’iniziativa della Techne Art Service che collabora con il Comune di Albenga per diversi progetti artistici e culturali. La mostra è aperta gratuitamente tutti i giorni dalle 19 alle 23. 23. Ad Alassio prosegue nella Sala Carletti (Via Venti Settembre,7) la personale dell’artista Marcella Fiori. Si tratta di una mostra di grafica con i famosi multicolori poster e paesaggi che hanno reso celebre la creativa alassina. La mostra della designer, che proseguirà fino al 3 agosto, è visitabile con il seguente orario: tutti i giorni dalle 17 alle 22 e 30. Ad Albenga oggi sarà inaugurata la mostra “Emozione Spazio Tempistica” a Palazzo San Siro. Molti gli artisti che hanno aderito alla iniziativa della instancabile Annamaria Vercellino. Questo un loro primo elenco: Emanuela Artemi, Luciana Barbi, Nello Bordoni, Stefano Cianti, Daniele Del Sette, Paola Ermini, Sheila Lista, Arialdo Miotti, Francesco Persi, Rita Sargenti, Alessandro Scannella, Giampietro Sergio, Paolo Signore, Carla Sozio, Enzo Trifolelli, Jennifer Venanzi e Zonelli. A Borghetto Santo Spirito prosegue la interessante mostra fotografica “Alberodonti d’Italia” nella Biblioteca comunale. Presenta una quarantina di scatti in bianco e nero realizzati da Tiziano Fratus, scrittore e fotografo, che ha dedicato il suo ultimo libro ai cento alberi mastodontici da lui più amati. In esposizione una parte delle fotografie che illustrano il pregevole volume edito da Gribaudo. Ad Albenga fion ad oggi è visitabile la bella personale della pittrice e ceramista Luisa Vincini, dal titolo: “Sensazioni colorate”. Le sue opere sono ospitate nelle Sale delle esposizioni del Museo Sommariva. La Vincini, che ha alle spalle una lunga carriera e tante importanti collettive e personali, è molto attiva anche nel mondo associativo e del volontariato del comprensorio. Artista dalla indiscutibile delicatezza formale, ama soluzioni stilistiche inconsuete, capaci di forti evocazioni. La mostra è aperta dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30.

Claudio Almanzi