Le mostre d’arte di mezza estate nella Rivera di Ponente

Quindici segnalazioni nella Riviera di Ponente ed a Genova per gli appassionati d'arte in questo periodo in cui musei, gallerie ed esposizioni stanno tornando alla normalità.

ALBENGA- Sono decine gli appuntamenti per gli appassionati dell’arte, dedicati a grandi maestri del passato, a collettive o personali di artisti contemporanei, aperte in questo periodo di estate piena. Senza avere la pretesa di citarle tutte ne vorremmo segnalare alcune nella Riviera di Ponente ed a Genova.

A Cervo. Elena Buzhurina in Piazza Alassio alla Ca’ di Nonna Teresa.

Franco Arrigoni, Antonella Tavella e Laura Vittonetto alle Gallerie Pro Arte.

A Terzorio. Elysia Athanatos nelle Gallerie TTT in via Filippi ed in Vico Cian.

Ad Alassio. “Dualismi” di Anais Tiozzo alla Sala Carletti.

A Casanova Lerrone. “Arte in Campagna” collettiva all’ Antico Frantoio di Marmoreo.

Ad Albenga. Sabino Galante alla Saletta dell’ Unione Cattolica Artisti Italiani.

Flavio Furlani, Paola Maestri, Antonella Zanardi, Ciso Risso, Ennio Bestoso alla Galleria Punto Arte.

A Finale Ligure.Mostra dedicata a Giuseppe Chiari “Musica e parole” nelle Sale dell’ Oratorio dei Disciplinanti.

A Varigotti. Carlo Lovisolo al Centro Civico Roberto Fontana.

A Noli. Massimo Paracchini alla Galleria Noli Arte.

A Varazze. Mario Ghiglione alla Gallery Malocello.

A Genova. “ Bruno Bozzetto ed i grandi illustratori” alla GAM di Nervi.

“Sirotti ed i Maestri” al Museo di Villa Croce.

“Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi” a Palazzo della Meridiana.

“Cinque minuti con Monet” all’ Appartamento del Doge di Palazzo Ducale.

CLAUDIO ALMANZI