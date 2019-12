Lavori sul Bisagno, code e disagi in via Tolemaide

Procedono i lavori per la messa in sicurezza del Bisagno e da qualche giorno la viabilità davanti a Brignole e in via Tolemaide è stata modificata.

I lavori sono iniziati venerdì 29 e comportano il compimento delle opere denominate ‘G1’ e ‘G2’ che prevedono la demolizione della soletta di copertura del Bisagno nel tratto terminale di via Tolemaide.

Immancabili i disagi. In quest’area, a qualunque, ora per chi proviene da via Archimede o da via Tolemaide, sono presenti code e rallentamenti. Nele ore di punta al mattino, ma anche al pomeriggio e alla sera, la coda supera la galleria di via Archimede, mentre in via Tolemaide arriva fino all’incrocio con corso Torino.

Questa fase dei lavori andrà avanti fino a luglio 2020 con altre modifiche in programma.

L’area di cantiere di via Tolemaide è stata ampliata, eliminando le bandiere di piazza delle Americhe e l’area di sosta di Banca Carige.

Le carreggiate sono state ridotte a partire dall’incrocio con via Archimede.

Venendo da via Tolemaide in piazza delle Americhe si può svoltare a destra passando sotto il tunnel di via Canevari, oppure proseguire su viale Duca d’Aosta e su viale Thaon De Revel. Il traffico che proviene da viale Duca D’Aosta in direzione monte all’incrocio con via Tommaso Ivrea potrà svoltare a destra su via Tommaso Ivrea oppure proseguire verso il tunnel di via Canevari.

E’ stato eliminato l’attraversamento pedonale del tunnel di via Canevari da via Tolemaide a Stazione Brignole ed il marciapiede lato monte di via Tolemaide.

I pedoni provenienti da Via Tolemaide dovranno transitare sul lato mare della via stessa, attraversare Via Tomaso Ivrea, attraversare Viale Duca D’Aosta, proseguire in Viale Thaon De Revel per raggiungere piazza Brignole.

Su tutta l’area interessata dai lavori la velocità massima consentita al traffico veicolare è di 30 Km/h.