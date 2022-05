Lavori in corso a Chiavari. Restauro dei lavatoi storici di piazza Antonio Solari e nuova pavimentazione in Via Rupinaro.

Lavori in corso a Chiavari e restyling.

Il candidato sindaco Federico Messuti, dichiara:

“Il nostro programma prevede il miglioramento di una delle zone più antiche ed importanti di Chiavari.

Si tratta degli storici lavatoi di piazza Antonio Solari, nel quartiere di Rupinaro.

L’intervento contempla da un lato il ripristino dei troeggi con lavori necessari al consolidamento strutturale, l’eliminazione delle incrostazioni e l’installazione di una nuova copertura di protezione. Come è stato fatto per i truogoli di Santa Brigida a Genova.

Dall’altro la sostituzione dell’attuale pavimentazione in asfalto di via Rupinaro con una in pietra, la manutenzione e il potenziamento di tutti i sottoservizi per modernizzare la rete.

La piazza verrà, quindi, valorizzata nella sua interezza, con un nuovo impianto di illuminazione a led e di videosorveglianza.

Procederemo anche ad una regolamentazione del traffico per i residenti con il controllo dell’accesso tramite telecamere e alla ristrutturazione dei marciapiedi di via Descalzi fino ad arrivare in via Fiume.

Gli antichi lavatoi, nel cuore del centro storico, sono un patrimonio cittadino da conservare e tutelare. Un pezzo di storia locale da far conoscere ai turisti e alle nuove generazioni”.